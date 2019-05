Lena Gercke: Sie verkündet die Hochzeits-News!

Reddit this

Es liegt Liebe in der Luft! Auf Instagram ließ Lena Gercke die Hochzeits-Bombe platzen...

könnte momentan nicht glücklicher sein. Seit kurzem ist sie mit dem Werbefilm-Regisseur Dustin Schöne zusammen. Und jetzt ist auch noch eine gute Freundin von ihr vor den Altar getreten.

Lena postete Hochzeits-Bild

Via verkündete sie die wundervollen Neuigkeiten. "Just Married. Tanja & Ante. Wir waren schon im Kindergarten zusammen und jetzt durfte ich deine Trauzeugin sein, als du gestern den Mann deiner Träume geheiratet hast! Nichts macht mich glücklicher, als dich so glücklich zu sehen!!! Ihr seid perfekt füreinander, ich wünsche euch alles Glück dieser Welt", freute sie sich. Dazu postete sie ein Bild von dem frisch angetrauten Paar.

Lena Gercke: Sexy Busen-Blitzer versetzt Fans in Ekstase!

Tritt Lena bald vor den Altar?

Zieht Lena jetzt etwa nach? Sie scheint dem Thema Hochzeit jedenfalls nicht abgeneigt zu sein. "Ich glaube an die Vorstellung, dass man irgendwann den einen Mann heiratet, mit dem man dann für den Rest seines Lebens zusammenbleibt. Ansonsten würde eine Beziehung für mich keinen Sinn ergeben. Manche nennen meine Vorstellung sicher eine Illusion, aber ich glaube daran", sagte sie mal in einem Interview. Mal sehen, wann sie uns mit einem Ring am Finger überrascht…