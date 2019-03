Lena Gercke: Sie verrät ihr Fitness-Geheimnis!

Seit dem ist sie nicht mehr zu stoppen. Beruflich hat sie es ganz weit gebracht. arbeitet nicht nur bis heute erfolgreich als Model, sondern steht auch als Moderatorin vor der Kamera. Und auch körperlich scheint sie mit 30 Jahren fitter zu sein, als je zuvor.

So hält sich Lena Gercke fit

Im Magazin "Shape" verrät sie, wie sie sich fit hält! " Ich versuche, dreimal die Woche zu trainieren. Und zwar so abwechslungsreich wie möglich. Am liebsten gehe ich laufen, aber auch Pilates und Bodyweight-Übungen machen mir großen Spaß", erklärt sie ganz offen im Interview. Von nix kommt eben nix.

Und auch das Model hat Tage, an denen sie so gar keine Lust auf Sport hat. Wie sie sich dann motiviert? "Bei schlechtem Wetter gehe ich ins Fitnessstudio oder mache mit einer Trainerin zu Hause Yoga. Oder ich rufe eine Freundin an. Zu zweit zu trainieren, macht super Spaß – da ist man gleich viel motivierter", so die weiter.

Lena Gercke: Diät? Nein Danke!

Eine strenge Diät hält Lena Gercke nicht ein. Sie folgt keinem bestimmten Ernährungskonzept. "Von irgendwelchen Trend-Diäten halte ich nicht viel. Ich habe mit der Zeit herausgefunden, was mein Körper gerne mag und was eher nicht", so die gebürtige Marburgerin. Was bei ihr so auf den Teller kommt? "Ich liebe Chia-Samen, die tun meiner Haut, meinen Haaren und Nägeln supergut. Außerdem mag ich Quinoa gerne, das Superfood macht satt und ist sehr gesund."

Doch auch Lena Gercke wird mal schwach und nascht! "Definitiv bei Schokolade. Ich brauche am Tag immer mal wieder etwas Süßes, habe mir aber mittlerweile angewöhnt, nur noch Sorten mit einem Kakaoanteil von mindestens 75 Prozent zu kaufen. Da reichen mir dann auch zwei Stücke", verrät sie grinsend.