Lena Gercke spricht über Hochzeit mit Kilian Müller-Wohlfahrt

(28) ist zwar erst etwa ein halbes Jahr mit ihrem neuen Freund zusammen, doch offenbar schmieden die beiden bereits fleißig gemeinsame Zukunftspläne. Bei ihrem ersten Liebes-Interview kam das Model regelrecht ins Schwärmen...

"Ich glaube immer noch an die Vorstellung, dass man irgendwann den einen Mann heiratet, mit dem man dann für den Rest seines Lebens zusammen bleibt. Ansonsten würde eine Beziehung für mich keinen Sinn ergeben. Manche nennen meine Vorstellung sicher eine Illusion, aber ich glaube daran", erklärte Lena gegenüber "Gala".

Sie selbst beschreibt sich in Sachen Beziehung als altmodisch. Treue steht bei ihr an erster Stelle. "Über eine offene Partnerschaft würde ich noch nicht mal nachdenken", stellt sie klar.

Dass Kilian Müller-Wohlfahrt für sie der Richtige sei, davon ist sie überzeugt. "Die Beziehung ist uns beiden sehr wichtig. Wir sind uns sehr wichtig. Wir sind einfach glücklich zusammen und genießen die Zeit, die wir miteinander haben."

Die beiden Turteltauben verbringen jede freie Minute miteinander. "Natürlich bin ich beruflich viel unterwegs, da ist er eine große Stütze für mich und kommt mich sogar oft am Set besuchen. Und ich versuche, so schnell wie möglich nach einem Job nach Hause zu fliegen", so Lena.