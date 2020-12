Lena Gercke: Tränenreiches Baby-Drama!

In ihrer neuen Doku "It’s ABOUT YOU: Lena" gibt das Model private Einblicke in ihre Schwangerschaft. In einer Aufnahme bauen sie und Freund Dustin Schöne das Babybett auf. Doch plötzlich wird die Blondine von ihren Gefühlen übermannt. "Das sind auf jeden Fall Freudentränen, aber auch ein bisschen Ungewissheit oder einfach die Veränderung. Das ist so krass. Man stellt sich das ja sein Leben lang vor, wie das wohl sein wird", erklärt sie unter Tränen. "Ich wusste auf jeden Fall, dass ich irgendwann mal Kinder haben will, aber man hatte gar keine Vorstellung davon, was das bedeutet und was dann passiert."