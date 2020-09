Lena Gercke: Traurige Liebes-News kurz nach der Geburt

Gerade einmal zwei Monate ist die kleine Zoe alt. In dieser Phase ist für Mama und Papa noch alles Neuland, jede Mahlzeit, jeder Schritt vor die Tür ein Abenteuer, das kein Elternteil versäumen will! Normalerweise. Doch bei Lena Gercke (32) und ihrem Freund Dustin Schöne (35) läuft das wohl anders: Denn während sich Lena in den letzten Wochen fast im Alleingang um das Baby kümmerte und nebenbei die neue Wohnung in Berlin einrichtete, postete sich Dustin wenige Wochen nach der Geburt seiner Tochter von einem Angelausflug in Schweden. Frische Fische statt frischer Windeln…

Mittlerweile ist Dustin zwar wieder in der Hauptstadt eingetrudelt, doch auch dort scheint sich der Neu-Papa lieber im Büro zu verschanzen, wie seine Insta-Postings vermuten lassen. Ob er wenigstens zu Hause einspringt, wenn Lena wieder in ihren Job als Fashion-Designerin einsteigen will? Vor wenigen Tagen hatte sie ihren ersten Tag im Büro: ein siebenstündiges Meeting mit den Kolleginnen. Doch statt daheim die Stellung zu halten, schmiedet Dustin schon wieder Reisepläne! Gerade postete er sich aus dem Fahrstuhl – mit einer Reisetasche in der Hand und einer französischen Flagge im Kommentar…

Zieht Lena Gercke jetzt die Reißleine?

Für den Werbefilm-Produzenten scheint die Karriere stets an erster Stelle zu stehen, und zwar nicht erst jetzt: Schon kurz vor der Geburt seiner Tochter flog er in aller Seelenruhe geschäftlich nach Kanada – da hätte er es im Notfall garantiert nicht mehr rechtzeitig in den Kreißsaal geschafft … Die Fans können Dustins Freiheitsdrang in dieser besonderen Zeit jedenfalls nicht nachvollziehen: „Auf nach Hause, die Mädels warten sicher!“, fordern sie ihn im Netz auf.

Aber vor allem Lena dürfte maximal genervt sein. Schließlich erklärte sie schon früher, wie „extrem wichtig“ ihr eine gerechte Rollenverteilung sei. „Ich bin als selbstständige Frau erzogen worden, ich könnte es mir gar nicht anders in einer Beziehung vorstellen“, so das Model im Interview mit „Grazia“. Dustins Vorstellungskraft ist da wohl deutlich flexibler. Ob das auf Dauer gut geht?