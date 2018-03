Lena Gercke: Überraschende Baby-Beichte!

Wie schnell die Zeit vergeht! Die allererste Staffel von ‚Germany’s next Topmodel‘ liegt mittlerweile schon ganze zwölf Jahre zurück. Und genauso lange ist die damalige Gewinnerin Lena Gercke nun schon im Showbusiness tätig. Sie ist nicht nur als international gefeiertes Model durchgestartet, sondern arbeitet auch als Moderatorin. Jetzt feierte sie ihren 30. Geburtstag und verriet, wie ihre Zukunftspläne aussehen.

Nach den zwei gescheiterten Beziehungen mit Jay Khan (2006-2009) und Sami Khedira (2011-2015), ist das Model nun schon seit zwei Jahren glücklich liiert mit dem Sportarzt Kilian Müller-Wohlfahrt. Das Paar hat eine gemeinsame Wohnung in München. Gegenüber ProSieben verrät Lena, ob bereits das Thema Hochzeit und Kinder im Raum steht.

Seit 2016 ist Lena Gercke offiziell mit Kilian Müller-Wohlfahrt zusammen. Getty Images

„Ich bin nicht die Art Frau, die sagt, dass sie ab 30 heiratet und zwei Kinder kriegt“, stellt sie klar. „Ich lasse das auf mich zukommen. Man kann das eh nicht planen. Vor allem das Privatleben kann man nicht planen.“ So verliebt sie auch in ihren Kilian ist, so unabhängig will sie weiterhin bleiben. „Das ist glaube ich das große Ding, das mir meine Mutter damals beigebracht hat. Mach dich nie abhängig von einem Mann, mach dich nie abhängig von Geld oder irgendwas. Sei einfach du selbst und versuche frei zu sein und eine starke Frau zu sein.“

Klingt nicht wirklich danach, als habe Lena in nächster Zeit vor eine Familie zu gründen und sich dadurch endgültig an Kilian zu binden. Sie schwimmt nun mal zurzeit auf der beruflichen Erfolgswelle und will das offensichtlich noch so lange wie möglich auskosten.