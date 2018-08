Reddit this

Lena Gercke: Überraschende Liebeserklärung an einen Mann!

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass sich und Kilian Müller-Wohlfahrt nach zweieinhalb Jahren Beziehung getrennt haben. Jetzt macht sie einem anderen Mann eine Liebeserklärung!

Lena Gercke: Zurück zum Ex?

Lena Gercke: "Ich liebe dich bis zum Mond und zurück!"

Bei Instgram zeigt sich Lena Gercke an der Seite eines anderen. Ihre Worte sind zuckersüß! "Du zauberst allen ein Lächeln auf die Lippen, ich liebe dich bis zum Mond und zurück", schreibt das Model, nachdem sie ihm zum Geburtstag gratuliert hat.

Und auch er schwärmt was das Zeug hält! In den Kommentaren schreibt er happy: "Du bist in mein Leben getreten und ich werde dich nie wieder gehe lassen. Zusammen zum Mond und zurück. [...] Ich liebe dich auch!"

Doch wer ist der Kerl?

Lena Gercke: Ist er ihr neuer Freund?

Wer jetzt denkt, dass Lena Gercke einen neuen Freund hat, der wird enttäuscht. Denn bei dem Kerl an ihrer Seite handelt es sich um Benjamin Becher - er ist Hair und Make Up Artist und arbeitet mit dem schönen Model zusammen. Schade eigentlich, denn die beiden würden definitiv ein süßes Paar abgeben...