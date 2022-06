Lena Gercke & Dustin Schöne: Baby Nummer 2! Endlich zeigt sie ihre süße Kugel

Mit einem strahlenden Lächeln und einer kleinen Kugel genießt Lena die freien Tage am Strand sichtlich, spielt vergnügt mit Töchterchen Zoe (1), schmiegt sich an ihren Liebsten Dustin Schöne (36) – und kann ihr Glück wahrscheinlich selbst noch gar nicht so richtig fassen. Denn zuletzt lief es eher etwas holprig bei dem Paar, beide waren beruflich extrem eingespannt, nicht nur Lena – auch ihr Dustin musste oft verreisen. Und dann düste er auch noch regelmäßig in den Angel-Urlaub mit seinen Kumpels und ließ Lena mit Kind und Job-Stress zu Hause sitzen. Doch dieser Ärger ist unter der Sonne Ibizas längst vergessen, die beiden wirken total happy und scheinen sich einfach nur auf ihren Nachwuchs zu freuen. Wann könnte es so weit sein? "Das Baby soll bereits Ende des Jahres zur Welt kommen", heißt es aus dem Umfeld des Paares. Wenn das stimmt, wäre auch endlich klar, warum sich Lena vor knapp zwei Monaten fürs Erste von ihrem Job als Moderatorin bei "The Voice" verabschiedete. Denn zu diesem Zeitpunkt erfuhr sie wahrscheinlich von ihrer Schwangerschaft. Und auch die Suche nach einem größeren Familiennest macht jetzt umso mehr Sinn. Denn bald ist da noch ein kleines Wunder, das Lenas Glück noch größer macht …