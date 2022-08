Lena Gercke & Dustin: Sie braucht eine Pause

Lena gönnt sich einfach keine Pause, nicht mal bei der aktuellen Hitzewelle, die gerade für werdende Mamas eine Belastung ist. Sie versucht mit allen Mitteln, es Dustin recht zu machen, will natürlich auch selbst, dass alles top ist, und steckt dafür zurück. "Es ist schön, mit jemandem zusammenzuarbeiten, dem man vertraut. Ist aber auch manchmal anstrengend", bekannte sie in ihrer Doku für den YouTube-Channel von About You. "Wir sind dann auch beide ein bisschen gestresst, da ist dann auch nicht die beste Stimmung. Und das merken dann natürlich auch alle am Set!"

Auf Schnappschüssen, die sie und Dustin nach der letzten Klappe zeigen, wirken die beiden total ausgelaugt. Vielleicht wäre es ja für alle Beteiligten besser, wenn sie ihre Energie in ihre Beziehung stecken würden.