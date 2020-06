Lena Gercke: Verlässt auch sie das Supertalent?

Guido Maria Kretschmer steigt angeblich aus, auch Lena Gerckes Zukunft bei der Show soll nicht feststehen. Dieter Bohlen soll laut Bild Schuld sein am Zoff in der Jury. Es hätten sich zwei Lager gebildet: der Pop-Titan und Bruce Darnell auf der einen Seite, Lena Gercke und Guido Maria Kretschmer auf der anderen.

Dieter Bohlen habe sich oft über den Designer lustig gemacht und ihn so rausgemobbt. In der kommenden Staffel soll er darum nicht mehr dabei sein. Solidarisch könnte auch die Freundin von Sami Khedira das Handtuch werfen. Das deutete Dieter Bohlen im Finale an: "Bewerbt euch für die neue Staffel. Bruce und ich freuen uns, euch bald zu sehen."

Auch Lena Gercke sorgte auf Facebook mit einem schlichten Kommentar für weitere Spekulationen. "That's a wrap", schrieb sie zum Foto des Finales, auf dem sie winkend zu sehen ist. Das bedeutet auf Deutsch: "Drehschluss", "Das wäre geschafft", oder auch "Es ist fertig". Angeblich hat das Model zahlreiche Angebote von anderen Sendern.