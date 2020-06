Lena Gercke vs. Sylvie van der Vaart - Wer hat den besseren STYLE?

Ihr Styling unterscheidet sich gewaltig. Doch wer von beiden hat den besseren Look?

Sylvie van der Vaart setzt auf figurbetonte Kleider mit Bling Bling. Der dramatische Auftritt ist damit garantiert.

Lena Gercke steht dem jedoch in nichts nach. Ihr Style: Entweder setzt sie auf edgy Kleider in Schwarz oder feenhafte, leichte Kleidchen in Nude-Tönen.

Doch auch abseits vom roten Teppich unterscheidet sich ihr Styling: Während Sylvie van der Vaart gern sexy Lederhosen trägt, setzt Lena Gercke auf den lässigen Look bestehend aus coolem Shirt zur Stoffhose.

Die besten Looks von Slyvie und Lena und natürlich die Entscheidung, wer den besseren Style hat, seht Ihr in einer neuen Folge von InTouch TV.