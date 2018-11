Lena Gercke: Wieder verliebt? Jetzt knutscht sie mit IHM

Reddit this

Im Frühjahr haben sich Lena Gercke und ihr Freund Kilian Müller-Wohlfahrt nach drei Jahren Beziehung getrennt. "Ja, es stimmt. Lena geht jetzt eigene Wege", bestätigte Managerin Britta Friedrich. Doch was war der Grund? "Für Lena steht die Karriere an erster Stelle. Sie arbeitet sehr viel und sehr hart. Sie reist ständig und macht keine halben Sachen. Wenn Lena etwas wichtig ist, dann hängt sie sich voll rein. Freizeit und Hobbys bleiben dann auf der Strecke", erzählte eine Bekannte im Interview mit "Bunte". Neue Partner sollen aber nicht im Spiel gewesen sein. Hat sich das bei Lena mittlerweile geändert?

Heißer Kuss mit Bengio

Auf ihrem -Account tauchte jetzt ein Video auf, in dem sie Sänger Bengio leidenschaftlich küsst. Ist er etwa ihr neuer Freund? Nein! Sie selber nahm den Gerüchten den Wind aus den Segeln. Es handelt sich lediglich um das neue Musikvideo des Sängers, in dem sie die Hauptrolle übernommen hat. "Es ist raw, blutig, ungeschminkt. Bengios mega Song 'Fan von dir' ist draußen und wir haben ein mega Musikvideo dazu gedreht", schrieb sie zu dem Clip.

Ab nach Hollywood?

In dem Musikvideo kommt es zu einem dramatischen Überfall. Lena wird von mehreren Maskierten entführt. Ein der Verbrecher: Bengio. Bei einem Fluchtversuch springt sie von einer Klippe in einen See. Es folgt ein romantischer Kuss mit Bengio.

Die User zeigen sich begeistert von Lenas Schauspieldebüt. "Lena du bist eine richtige gute Schauspielerin. Wer hätte das gedacht?! Das solltest du weitermachen", fand ein Fan. Ein anderer schrieb: "Mega gut, wie du die Rolle verkörperst. steht nichts mehr im Weg."