Lena Gercke: Zuckersüßer Baby-Bauch-Schnappschuss aufgetaucht!

schwebt im Baby-Glück! Ein jetzt aufgetauchtes Foto zeigt den Baby-Bauch der in voller Pracht...

Lena Gercke teilt Baby-Bauch-Foto

Via " " postet Lena nun ein Foto von sich, auf dem sie stolz ihren Baby-Bauch präsentiert. Während die Beauty in den vergangenen Wochen immer wieder dafür kritisiert wurde, dass sie ihre süße Kugel zu wenig zeigt, gibt Lena jetzt scheinbar alles, um ihre Fans an ihrer Schwangerschaft teilhaben zu lassen. Lena kommentiert zu dem Foto: "Dankbar für diejenigen, die mich zum Lachen gebracht haben, als es schwer war, überhaupt zu lächeln." Das so ein Schnappschuss von ihrer treuen Community nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...

Lenas Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Foto deutlich wird, hat Lena damit bei ihren Anhängern voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Ist das schön! Meine Schwangerschaften waren alle kompliziert, unklar und super anstrengend, aber wenn ich dein Bäuchlein so sehe ist alles vergessen" sowie "Der Babybauch steht dir super." Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Ob und Lena in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Bildern dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

Wird Model-Mama diese Hürde meistern?