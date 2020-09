Lena Gercke: Zuckersüßes Baby-Update!

Wie Lena Gercke nun berichtet, fühlt sie sich in ihrem neuen Alltag als Mami pudelwohl. So klappt es auch bereits ganz gut, dass sie Job und Familie unter einen Hut bekommt. Lena berichtet gegenüber "Prominent": "Wir versuchen uns so gut wie möglich zu organisieren und ich glaube, das habe ich ganz gut. Also das ist, glaube ich, dass A und O, eine gute Vorbereitung und eine gute Organisation mit einem Kind. Also dass das immer versorgt ist, dass man auch ruhigen Gewissens hier sitzen kann." Definitiv ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Familienleben von Lena geben. Und auch aus dem Schwärmen über ihren Partner Dustin als Papa kommt das Model gar nicht mehr heraus!