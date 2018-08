Lena Gercke: Zurück zum Ex?

Was ist nur mit Lena Gercke (30) los? Auf ihrem -Account häufen sich spirituelle Sprüche – es scheint, als müsse sich die Blondine über so einiges klar werden …

Das haben ihre Follower so noch nie zu sehen bekommen: Sonst postet Lena auf ihren Social-Media-Kanälen Bilder von sexy Foto-Shootings, Schnappschüsse mit Promi-Kollegen oder platziert Produktempfehlungen ihrer Werbepartner. Doch seit einigen Wochen landen auch andere Pics auf ihrem Account: spirituelle Sprüche, nachdenkliche Worte und philosophische Lebensweisheiten! Beispiele gefällig? In einer Insta-Story veröffentlichte Lena kürzlich einen langen Text, in dem darüber sinniert wird, sich in der Neumond-Phase von Leuten zu trennen, die Probleme heraufbeschwören. „Der Neumond bringt große Veränderungen mit sich und wird dich von allem befreien, was Ärger in dein Leben bringt“, heißt es da etwa in einem Abschnitt. Und Lena postete noch weitere Sprüche, die aufhorchen lassen. „Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich immer eine neue“ oder auch „Höre auf deine Intuition, denn sie ist die hilfreichste Superkraft“.

Steckt Lena Gercke in einer Sinnkrise?

Diese Worte erwecken den Eindruck, als stecke der -Star gerade in einer Art Sinnkrise und wolle sein Leben radikal umkrempeln, alten Ballast abwerfen … Aber wer oder was bringt Lena gerade so sehr zum Grübeln? Verwunderlich ist es ja nicht, dass sie gerade alles infrage stellen könnte: Lena ist kürzlich 30 geworden – ein Alter, in dem sich viel ändert, man sich bewusster darüber wird, welche Menschen man in seinem Leben möchte und welche eben nicht. Allerdings sind die Dreißiger auch ein Lebensabschnitt, in dem die Liebe und Familienplanung immer mehr zur Priorität werden – und ihr Beziehungsstatus hat sich ja vor einigen Monaten verändert: Da trennten sie und Kilian Müller-Wohlfahrt sich nach einer längeren Beziehung. Beginnt man da, über seine Liebes-Zukunft nachzudenken – oder auch die Vergangenheit? Auffällig ist jedenfalls: Seit einiger Zeit folgt die Moderatorin auf Instagram wieder ihrem Ex (31) – nachdem sich Lena und der Nationalspieler 2015 trennten, war das nämlich nicht mehr der Fall. Und: Beide sind offiziell Single … „Wir haben einfach eine schöne, aber auch wunderbar normale Beziehung. Vermutlich haben wir beide genau das gesucht“, schwärmte Lena damals. Wäre doch schön, wenn sie bald wieder Grund für solche glücklichen statt nachdenklichen Worte hat – mit wem auch immer …