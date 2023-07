Lena Gercke: Zwillings-Hammer! Jetzt zeigt sie es der ganzen Welt

Lena Gercke schwebt noch immer im absoluten Familien-Glück. Erst Ende letzten Jahres machte Nesthäkchen Lia ihre Rasselbande rund um Tochter Zoe und Freund Dustin Schöne komplett. Seither genießt die "Germany's Next Topmodel"-Beauty die Stunden zu viert in vollen Zügen. Jetzt war jedoch wohl auch noch genug Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen. Die 35-Jährige sorgte mit diesem Foto jetzt für Zwillings-Alarm.