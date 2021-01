Lena Gerke: Bitteres Liebes-Drama kurz nach der Geburt!

Nun wurde Lenas YouTube-Doku "It’s About You" veröffentlicht – und diese liefert nicht nur sehr private Einblicke, sondern auch eine mögliche Antwort auf die Frage, warum Lena in letzter Zeit immer häufiger vor ihrem Alltag geflüchtet ist! "Dustin ist ein sehr spezieller Typ. Er ist ein Perfektionist, wenn es um Job und Arbeit geht, und will immer 100 Prozent von allen, auch von mir", verrät Lena im Film. Und weiter: "Er ist dann auch sehr hart und ehrlich. Manchmal ist es ein bisschen too much."

Als Regisseur hat Dustin während des ersten Lockdowns den Werbespot für Lenas neue Kollektion gedreht, dabei offenbar jedoch kaum Rücksicht darauf genommen, dass seine Freundin bereits im sechsten Monat schwanger war. Sie musste stundenlang tanzen und Szenen wiederholen, bis er zufrieden war. "Ich war sehr hart mit ihr", gibt der ehrgeizige Werbefilmer selbst zu. Kein Wunder, dass Lena sich da nach Ruhe sehnt! Und die findet sie offenbar am besten dort, wo Justin nicht ist...