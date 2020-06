Lena Meyer-Landrut: Alle sind gegen sie!

Sie betitelte den beliebten Newcomer als Proll und disste ihn permanent.

Nicht einmal die Lena-Meyer-Landrut-Fans bei Facebook fanden das in Ordnung. Eine Welle der Entrüstung wurde losgetreten.

"Man hat eindeutig gesehen, dass es dir keinen Spaß gemacht hat dem Zuschauer im Übrigen auch nicht."

"Du bist unsympatisch geworden ... Ein ''Star''? Pah, eine Witzfigur bist du!!"

"Du warst bei "Durch die Nacht mit Casper" voll zickig und eingebildet. Für dich einen klaren Daumen runter."

"Du warst einfach nur peinlich, Sympathien sind weg, reinstes Rumgemotze, Rumgezicke und Nachäffen von Fans. Ein grandioses Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Hut ab vor Casper, dass er so viel Ruhe bewahrt hat, bei so viel negativer Stimmung. Ich mag Lenas rotzfreche Art, aber gestern hat sie einfach deutlich übertrieben".

Auch Promis finden Lenas abgehobene Art total daneben: Model und Sängerin Bonnie Strange (25): "Pfui, pfui, pfui. Sorry für all ihre Fans, aber sie ist einfach nur so pfui! Jesus, nimm deine Nase runter vom Himmel!"

Julian Stoeckel (23) legt noch einen nach: "Lena Meyer-Landrut Ist die furchtbar! Das ist ja schrecklich! Wenn die mit mir diese Fahrt durch die Nacht gemacht hätte, dann hätte das Video aber ganz anders ausgesehen!"Was haltet Ihr von Lenas Star-Allüren?

Mehr Star-News gefällig? So seid Ihr immer up to date:

Abonniert unseren Newsletter!

Oder stöbert auf unserer News-Seite!