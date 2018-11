Lena Meyer-Landrut: Bedeutet DAS ihr Aus?

Haben die Fans von etwa genug von ihrem Idol? Eigentlich konnte die Sängerin stets auf eine treue Anhänger-Base zurückblicken - bis jetzt!

Lena Meyer-Landrut: Neuer Mager-Schock! Bilder sorgen für Aufruhr

Lena Meyer-Landrut wird hart angegriffen

Via " " muss sich Lena nun bösen Vorwürfen ihrer sonst so treuen Fans stellen. Ihr neuster Post zeigt die , wie sie als Werbegesicht des Sportartikel-Herstellers "adidas" fungiert. In sexy Sportkleidung präsentiert Lena dabei ihren wow-Körper. Eigentlich ein Grund zu Freude. Was folgt sind allerdings einige Negativ-Kommentare. Doch warum?

Ihre Fans haben kein Verständnis

Wie unter dem Post von Lena deutlich wird, scheinen ihre Fans nicht zu verstehen, warum sich Lena nicht mehr auf ihrer Musik konzentriert. So kommentieren diese den Post: "Wie wär's statt Werbung mit Musik?" sowie "blöde Werbung immer". Definitiv harte Vorwürfe. Ein Blick in die weiteren Kommentare beweist zum Glück das Gegenteil. So ist ebenfalls zu lesen: "Du bist ein Traum" sowie "Hammer Body". Der Großteil ihrer Anhänger zeigt sich also weiterhin positiv.