Lena Meyer-Landrut: Bittere Abrechnung mit ihrem Ex-Freund?

Nach über acht Jahren Beziehung trennte sich (27) kürzlich völlig überraschend von ihrem Freund Max von Helldorff (31). Es wirkte, als wären die beiden im Guten auseinandergegangen – doch jetzt macht die Sängerin Andeutungen, die eine Frage auf kommen lassen: Wurde sie von Max bitter enttäuscht?

Es ist gerade einmal sieben Wochen her, dass Lena Meyer-Landrut die Trennung offiziell verkündete – doch eine Langzeitbeziehung lässt sich natürlich nicht so einfach abhaken. Verständlich, wenn da die Gefühle immer mal wieder überkochen. Und das taten sie anscheinend: Denn die Sängerin überraschte in den letzten Tagen mit kryptischen Insta-Postings, in denen sie Aussagen traf, die aufhorchen ließen. „Enttäuschung ist etwas Gutes. Es ist das Ende der Täuschung“, schrieb sie zum Beispiel unter ein Foto.

Lena Meyer-Landrut postet verwirrende Sprüche

„Because these scars have just made me stronger …“ (deutsch: „Weil mich diese Narben stärker gemacht haben“) zitierte sie dann kurz darauf auch eine Zeile ihres aktuellen Songs „Thank You“. Das alles hört sich so an, als wäre Lena von einer Person, die ihr sehr viel bedeutet hat und nahestand, hintergangen worden und sie würde jetzt mit ihr abrechnen! Vielleicht sogar mit dem Ex? Denn eine Beziehung geht ja nicht einfach so in die Brüche, es gab sicherlich auch bei Lena und Max verletzte Gefühle…

Auch ein Interview, das sie kürzlich gab, machte deutlich, dass die Musikerin gerade einige Dinge beschäftigen: „Ich hatte sehr viele Tage im Studio, an denen ich abends völlig am Ende war, weil ich den ganzen Tag nur durchgeheult habe … Weil es ja auch wie eine Art Therapie ist, wenn man sich den ganzen Tag mit einem Thema auseinandersetzt.“ Die Studio-Arbeit wirbelt emotional also viel auf, hilft ihr aber auch dabei, über das Liebes-Aus hinwegzukommen…