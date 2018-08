Lena Meyer-Landrut: Bittere Enttäuschung für ihre Fans

Haben Lenas Fans nun endgültig genug? Eigentlich konnte die Sängerin stets auf eine treue Anhänger-Base zurückgreifen. Erst vor einigen Monaten verkündete Lena, dass sie sich in einer kreativen Findungsphase befinden würde, weswegen sie ihre Konzerte verschieben muss - für alle Lena-Begeisterten kein Problem. Doch nun die Wende! Für ein jetzt aufgetauchtes Foto der hagelt es nun eine heftige Kritik. Doch warum?

Lena Meyer-Landrut: Sensationelle News! Darauf haben ihre Fans gewartet!

Dass Lena ihre Followers via "Social Media" immer wieder mit Schnappschüssen aus ihrem Leben versorgt, ist keine Neuigkeit. So auch jetzt! Eines ihrer neusten Bilder zeigt die Beauty nun dabei, wie sie ihren Fans probiert einen Mascara von "L'Oréal" schmackhaft zu machen. Soweit eigentlich nichts Außergewöhnliches. Doch anstatt Komplimenten folgt ein heftiger Fan-Shit-Storm...

Lena Meyer-Landrut: Böse Vorwürfe gegen die Sängerin

Wie unter dem Foto von Lena deutlich wird, finden ihre Followers ihre Tätigkeit als Markenbotschafterin für die Beauty-Firma überhaupt nicht in Ordnung. So ist unter dem schnappschuss zu lesen: "Warum machen so viele Werbung für L'oreal? Jeder weiss, dass L'oreal noch immer in Einzelfällen Tierversuche durchführt, und L steht auch noch dazu!!! Es gibt schon soooo viele vegane Kosmetikmarken!!! Hast du das Geld so nötig @lenameyerlandrut ????" sowie "Ich find dich sooo toll Lena, aber Werbung für Loreal... Puh... das tut weh! Man kann es nicht oft genug sagen: Loreal macht Tierversuche und es ist nur Mist in den Produkten! Ganz übler Mist! Und NESTLE sollte als Argument eigentlich schon reichen! Nutzt doch bitte eure große Reichweite und denkt ein bisschen nach! Bitte!" Definitiv harte Vorwürfe! Was Lena darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu...