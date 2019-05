Na das ist mal eine Sensation! Wie nun berichtet, hat sie ihre eigene Kollektion für auf den Markt gebracht. Unter H&M SELECTED BY LENA sind die Teile ab heute (03.05.) erhältlich.

Lena Meyer-Landrut bringt H&M Kollektion auf den Markt

Via "Instagram" lässt Lena Meyer-Landrut jetzt die Mode-Bombe platzen und verkündet ihren Fans die wunderbare Fashion- . Lena postet dazu den Werbeclip der Kollektion, in dem ihre Fans einen ersten Blick auf die Teile werfen können. Dazu kommentiert die Sängerin: "Sie ist da!! Meine H&M SELECTED BY LENA Kollektion ist ab sofort in allen H&M-Geschäften und im Online Shop erhältlich. Ich bin soooo happy. Liebe jedes einzelne Teil - wie gefallen sie euch?" Das so eine Verkündung von ihren Anhängern nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich.

Die Fans Lena Meyer-Landrut sind begeistert

Wie unter dem Post der deutlich wird, hat Lena bei ihren Fans mit ihrer Kollektion voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Werde direkt heute zu H&M gehen" sowie "An Dir sehen die Sachen mega gut aus." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Mal sehen, mit welchen Projekt uns Lena als nächstes überraschen wird. Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!