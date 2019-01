Reddit this

Lena Meyer-Landrut: Dieser Schnappschuss versetzt ihre Fans in Ekstase!

Das Lena Meyer-Landrut gerne ein paar freizügige Fotos von sich mit der Öffentlichkeit, ist absolut nichts Neues. Ihr neuster Schnappschuss sorgt nun allerdings für besonders viel Aufmerksamkeit. Der Grund: Lena zeigt sich freizügig und ausgelassen in ihrem Badeurlaub im Oman!

Lena teilt sexy Bade-Schnappschuss

Via " " teilt Lena nun ein Foto mit ihren Fans, welches sie im Badeurlaub im Oman zeigt. Lena ist dabei lediglich mit einem knappen T-Shirt und einem Bikini-Höschen bekleidet. Den Mittelpunkt des Bildes bildet eine XXL-Schaukel, auf der Lena ausgelassen über dem Meer schaukelt. Ein absolut gelungenes Foto! Dies sehen auch Lenas Fans so…

Lenas Fans sind begeistert

Wie unter dem Foto der deutlich wird, hat sie damit bei ihren Anhängern voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Wie wunderschön. Du hast so eine tolle Ausstrahlung" sowie "Perfekt von Kopf bis Fuß". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Ob uns Lena bei so viel positiver Resonanz mit noch mehr heißen Urlaubsgrüßen versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!