Lena Meyer-Landrut: Dieses Bauch-Foto sorgt für Aufsehen!

Via Instagram postet Lena Meyer-Landrut nun ein Foto, welches sie in einer Blumenwiesen zeigt. Die Beauty nutzt scheinbar das gute Wetter, um ein wenig die Natur zu genießen! Ein Detail sticht ihren Fans jedoch ganz besonders ins Auge: Lenas Bauch! So präsentiert die Sängerin stolz ihren Sixpack und erntet dafür jede Menge Lob!