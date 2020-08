Lena Meyer-Landrut: Dieses Foto sorgt für Entsetzten!

Das Lena Meyer-Landrut mit ihren Fans regelmäßig Schnappschüsse aus ihrem Leben postet, ist nichts Neues. So teilt die Beauty auch jetzt ein Foto, welches sie bei einem Fotoshooting für die "Glamour" zeigt. Lena trägt ihre Haare auf dem Bild lockig und hüllt sich in einen dunklen Ledermantel. Eigentlich ein gelungenes Foto! Doch ihren Fans scheint der Anblick überhaupt nicht zu gefallen. So muss sich Lena einer Reihe von fiesen Beleidigungen stellen...