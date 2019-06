Reddit this

Wochenlang rührte (28) die Werbetrommel für ihre Deutschland-Tour. Jetzt ist es so weit: Auf der Bühne begeistert sie ihre Fans – und dahinter? Sorgt sie mit Befindlichkeiten für Kopfschütteln …

„Ich bin so aufgeregt und hätte mir niemals vorstellen können, dass ich mich so sehr auf diese Tour freue“, schwärmte Lena zwischen zwei Auftritten auf ihrem -Account – und bedankte sich dann noch für den großartigen Support und die Energie ihrer Fans. Und die geben bei den Konzerten wirklich alles: Euphorisch jubeln sie ihr zu, halten Plakate mit Liebeserklärungen in die Höhe und singen lautstark die Songs aus dem neuen Album „Only Love, L“ mit.

Nach den Auftritten gibt es dann für die treuesten Anhänger die exklusive Möglichkeit, Lena persönlich zu treffen, mit ihrem Idol ein paar Worte zu wechseln und ein Selfie zu schießen – all das natürlich für einen Aufpreis. Aber: Berühren, ihr die Hand geben oder sie gar in den Arm nehmen, darf man Lena bei dem Meet & Greet nicht! Das zumindest verriet ein junges Mädchen, das auf seinem Instagram-Account ein Foto zeigt, auf dem es mit Lena nach einem Konzert in Karlsruhe zu sehen ist. Man dürfe Lena wegen des Krankheitsrisikos nicht umarmen, heißt es. Und tatsächlich: Auf vielen anderen Fan-Schnappschüssen, die im Netz zu finden sind, gibt es einen Sicherheitsabstand zwischen ihr und den Fans. Dabei haben die doch extra bezahlt, um Lena einmal ganz nah zu kommen…

Hat Lena Meyer-Landrut Angst vor Krankheiten?

Geht es Lena wirklich darum, sich während der Tour nicht anzustecken? Hat sie so panische Angst vor Bakterien und Viren, dass sie deshalb jeden engeren Kontakt mit anderen Menschen verhindert? Immerhin scheint ihre Angst nicht ganz unbegründet zu sein: Bereits vor ihrer Tournee postete sie sich vorsorglich mit einem Inhalationsgerät und kommentierte: „Waren gerade beim HNO, habe Angst, vor der Tour noch krank zu werden…“

Tatsächlich musste Lena schon im April ihre Promo-Reise für die neue Platte vorzeitig beenden. „Gesundheit geht vor“, erklärte sie in einem Instagram-Video. Auch 2017 sowie 2018 wurden mehrere Auftritte abgesagt, weil sie psychisch und körperlich wohl nicht in der Lage war, Vollgas zu geben. Oje… Was wir Lena wünschen? Ein stärkeres Immunsystem. Und ein einfaches Handdesinfektionsmittel fürs nächste Meet & Greet…