Lena Meyer-Landrut: Emotionale Gefühlsbeichte!

Hasskommentare im Internet können zur großen Belastungsprobe werden. Das weiß auch , die sich zuletzt eine lange Social-Media-Pause gönnte. Als Promi muss sie täglich Nachrichten und Kommentare lesen, die auch mal richtig unter die Gürtellinie gehen können.

Lena Meyer-Landrut war verunsichert

In der "NDR Talkshow" zeigte sich die 27-Jährige nun von ihrer verletzlichen Seite. Dort gestand sie, dass man sie bis vor zwei Jahren noch schnell verunsichern konnte, weil sie täglich dem Meinungsbild und den Fragen fremder Menschen ausgesetzt war. "Ich habe mir das wahnsinnig zu Herzen genommen. Dann kommen die Leute und dann kommen die Leute, und sagen dir das und das", so Lena. "Wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, da habe ich mich versucht zu schützen, so etwas wie eine Wand oder Scheuklappen aufzubauen."

Inzwischen geht die ESC-Siegerin von 2010 lockerer mit fiesen Kommentaren um. "Es greift einen nur dann an, wenn es stimmt, wenn man sich angesprochen fühlt", erklärt sie.