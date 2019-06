Lena Meyer-Landrut: Endlich spricht sie über ihre Trennung von Max!

Für die Fans war es ein riesen Schock! Nach langen acht Jahren gaben und ihr Freund Max dieses Jahr ihr Liebes-Aus bekannt. "Ich bin für die letzten 8 Jahre unglaublich dankbar und freue mich all das mit in eine neue Zukunft nehmen zu können", schrieb die Sängerin damals bei . Doch so gefasst, wie sie sich anfang des Jahres zeigte, war sie anscheinend nicht.

Lena Meyer-Landrut spricht unter Tränen über die Trennung

Nun veröffentlicht Lena Meyer-Landrut ein Video bei Instagram, in dem sie offenbar ganz offen über ihre Trennung spricht - und dass unter Tränen! "Vielleicht trifft man ja noch mal jemanden, wo man das noch mal glaubt. Weil ich wirklich dachte, dass es für immer ist, [...] Es tut mir auch leid, es tut mir wirklich leid, weil ich es auch nicht geplant habe", schluchzt sie traurig. Die Aufnahmen scheinen schon älter zu sein, ein Rückblick, der Schmerz sitzt offenbar noch tief.

Später erklärt die 28-Jährige in dem Video: "Es gab viele schwere Zeiten. Und das nicht nur beruflich, sondern auch privat. Aber irgendwie sind die schweren Zeiten dann doch die guten Zeiten. Irgendwie ist alles für irgendwas gut. Alles kann man irgendwie zum Guten drehen. Ich glaube auch, dass die schweren Zeiten wichtig und essentiell sind."

Lena Meyer-Landrut verletzlich wie nie

Es ist eine Seltenheit, dass Lena Meyer-Landrut so offen und verletzlich über ihre Gefühle spricht. In den vielen Jahren ihrer Karriere hat sie sich eine harte Schale zugelegt. Doch die Fans feiern ihre Offenheit. "Ich bin so unendlich stolz auf dich!! Danke, dass du so ehrlich zu uns bist und den ganzen Prozess mit uns teilst", schreibt ein Fan. Und ein anderer meint: "Du bist so stark und dass du sowas postest, ist echt mutig von dir!"