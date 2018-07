hat mit ihren 27 Jahren viel erreicht. 2010 gewann sie den , legte eine steile Gesangskarriere hin. Doch mittlerweile ist es ruhig um die Sängerin geworden. Vier Jahre ist es her, dass sie ihr letztes Album auf den Markt gebracht hat. Im November vergangenen Jahres schockt sie ihre Anhänger mit der Nachricht, dass sie in einer "kreativen Krise" stecke. Das geplante Album "Gemini" und die Tour für 2018 wurden abgesagt. Die Ankündigung sorgte für wilde Spekulationen, viele machten sich große Sorgen um die Musikerin. Jetzt meldet sich Lena endlich zu Wort.

Lena Meyer-Landrut: Schockierende News! Tour und Album abgesagt

Lena ist zurück im Tonstudio

Nachdem die Wahlberlinerin wegen einer Sommergrippe eine Woche flachlag, verkündet sie jetzt auf ihrem -Account, dass sie endlich wieder im Studio steht. "Es tut mir leid, dass alles so lange dauert und es immer wieder rausgezögert wird", schreibt sie an ihre Follower. "Ich möchte es perfekt haben und dazu gehört, auf meine Intuition und auf mein Bauchgefühl zu hören. Dann passiert es schon mal, dass ich mich bei Songs umentscheide, alles nochmal umschmeiße, Verse oder Inhalte verändere. Das Einzige, was ich verspreche, ist, dass das Album, jeder Song, alles, was darin steckt, voll mit Liebe ist." Wann genau die neue Platte fertig ist, verrät sie jedoch noch nicht.

Neuer Sommerhit mit Topic und Juan Magán

Einen kleinen musikalischen Vorgeschmack gibt es aber jetzt schon. Auf Instagram präsentiert sie das erste Ergebnis ihrer Schaffenspause. Gemeinsam mit dem deutschen DJ und Produzent Topic und dem spanischen Sänger Juan Magán nahm sie den Sommerhit "Sólo Contigo" auf. Ihre Fans sind von der Mischung aus englischen und spanischen Lyrics begeistert. "Ich liebe den Song so unfassbar", "Was für ein Ohrwurm" und "Klingt total geil", lauten die Kommentare.