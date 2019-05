Lena Meyer-Landrut: Es reicht! Die Fans gehen auf die Barrikaden

arbeitet schon lange nicht mehr nur als Sängerin. Aktuell wirbt sie für ihre erste Kollektion "Selected by Lena" von " ". Auf ihrem gab die 27-Jährige bereits einen kleinen Vorgeschmack, was ihre Anhänger erwartet. "Sie ist da!! Meine H&M SELECTED BY LENA Kollektion ist ab sofort in allen H&M-Geschäften und im Online-Shop erhältlich. Ich bin soooo happy. Liebe jedes einzelne Teil - wie gefallen sie euch?", schreibt sie zu einem kurzen Clip, in dem sie Kleidung präsentiert.

Lenas Meyer-Landrut steht in der Kritik

Doch neben den ganzen Komplimenten lassen sich auch viele kritische Stimmen unter dem Post finden. "Wie sieht es denn bei H&M mit Nachhaltigkeit, Umweltstandards und fairen Löhnen aus?", kritisierte ein Fan. Ein anderer ätze: "Fände es besser, wenn du für Fair-Trade-Klamotten oder wenigstens nicht für so eine ausbeuterischen Firma Werbung machst."

Immer wieder steht die Modekette wegen ihrer angeblich schlechten und fehlender Nachhaltigkeit in der Kritik. Was Lena dazu sagt? Die äußerte sich bisher noch nicht zu den ganzen Vorwürfen...