Lena Meyer-Landrut: Freund Max steht ihr jetzt bei!

Seit einiger Zeit ist Lena Meyer-Landrut (26) wie vom Erdboden verschluckt. Kein Facebook, kein Instagram, keine Neuigkeiten - rein gar nichts! Das ist super ungewöhnlich für die ansonsten so fleißige Influencerin. Was ist nur mit der schönen Sängerin passiert? Diese Frage spaltet ihre riesige Fangemeinschaft. "Toll, dass sie sich einfach mal eine Pause gönnen kann" schreiben die einen. Die anderen finden, dass sie als Person des öffentlichen Lebens eigentlich immer präsent sein muss, und nicht wenn sie Werbung machen möchte. Dabei gibt es anscheinend einen zauberhaften Grund für ihre Social Media-Abwesenheit...

Lena Meyer-Landrut im Wandel der Zeit: So sexy ist die ESC-Queen heute!

Lena Meyer-Landrut legt eine Social Media-Pause ein

Seit Lena 2010 den Eurovision Song Contest gewonnen hat, hat sich ihr Leben grundlegend geändert. Sie singt, geht auf Tour, modelt, ist Influencerin und ständig unterwegs. Ganz schön turbulent! Kein Wunder, dass sie da auch mal ein bisschen Zeit für sich selbst braucht - und für jemand ganz Besonderes... Seit sieben Jahren hat sie nämlich jemanden, der ihr immer treu zur Seite steht: Ihr Freund Max von Helldorff. Er fängt sie auf, hält sie am Boden und unterstützt sie, wo er nur kann. Aber es gibt Grenzen, findet Lena. "Es wird nicht dazu kommen, dass wir gemeinsam über den roten Teppich laufen", stellte sie mal klar. Wie schade - dabei schreiben ihre Fans, dass die beiden, die letztes Jahr gemeinsam auf dem "Coachella"-Festival gesichtet wurden, ein "absolutes Traumpaar" sind, Lena "einzigartig" sei und die beiden eindeutig "couplegoals" erreichen.

Say whaaat... @paulripke Ein Beitrag geteilt von Max von Helldorff (@maxvonhelldorff) am Apr 16, 2017 um 12:07 PDT

Freund Max von Helldorff ist an ihrer Seite

"Ich war mit ihm, Stefanie Giesinger und ihrem Freund Marcus auf dem Coachella-Festival und wir hatten eine tolle Zeit. Ein Bekannter hat uns gefilmt und wir haben es nicht für notwendig gehalten, Max rauszuschneiden. Wir sind da inzwischen etwas entspannter", erzählte sie dazu. Dabei hat der Meister der privaten Verschwiegenheit ihr den Tipp gegeben, alles Persönliche so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten: Stefan Raab (51), der sie für den ESC entdeckt hatte: "Er hat mir das sehr deutlich gemacht, dass er das für richtig hält, so wenig wie möglich preiszugeben“, sagt Lena. Gerade deshalb wunderte es ihre Follower, als sie den ersten Schnappschuss zusammen mit ihrem Max postete - und dann vor einiger Zeit mit ihm auf einer Veranstaltung auftrat.

That happened Ein Beitrag geteilt von Lena (@lenameyerlandrut) am Aug 2, 2017 um 11:43 PDT

Plant Lena in der Pause für die Hochzeit mit Max?

Woher der Sinneswandel? Das erklärt die schöne Brünette so: "Das Versteckspiel ist mir zu anstrengend geworden. Wenn ich demnächst auf einer Veranstaltung bin und mit meinem Freund da hingehen will, dann mache ich das auch und lasse mir das nicht mehr nehmen." Zur großen Freude ihrer Fans und Follower! Jetzt wird aber sogar spekuliert, dass ihre Pause einen ganz besonders süßen Grund hat... Sie ist 26, seit sieben Jahren in einer Beziehung, finanziell gut aufgestellt - wird Lena ihren Max etwa endlich heiraten? Schließlich sagte sie schon vor einiger Zeit: „Ich bin in einer glücklichen Beziehung. Ich bin auch ein Hochzeitsmensch. Irgendwann werde ich heiraten – und dann für immer." Danach abonnierte sie auf Instagram gleich mehrere Hochzeits-Seiten. Wenn das mal keine Anzeichen sind!

Viele glauben, dass sie schon schwanger ist

Ganz klar, dass die Theorien ihrer Fans sich überschlagen! Sogar von einer möglichen Schwangerschaft ist die Rede... "Ich möchte gerne superviele Kinder haben. Mindestens drei", sagte sie vor einiger Zeit. Dann ist ja 26 das perfekte Alter, um damit anzufangen! Aber was letztendlich wirklich los ist, wird Lena ihren Fans sicherlich bald preisgeben - man darf also gespannt sein!