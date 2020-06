Lena Meyer-Landrut: Gewichtsprobleme? Sie spricht Klartext!

In einem Interview mit "Women's Health" spricht die 26-Jährige ehrliche Worte. Body-Shaming-Vorwürfe findet sie einfach nur asozial. So sagt sie: "Ich halte gar nichts von krassen Low-Carb-Diäten oder Saftkuren zum Abnehmen." Sie legt zwar viel Wert auf gesunde Ernährung aber nicht um jeden Preis. So ist sie der Meinung: "Ich finde, man sollte da nicht zu fanatisch sein. Gut und gesund essen heißt ja nicht, dass es komplett fettarm ist oder ohne Zucker, sondern dass es ausgewogen ist."