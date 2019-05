Lena Meyer-Landrut: Große Sorge! Ihre Fans sind außer sich!

Oh je! Eigentlich könnte es bei momentan nicht besser laufen. Erst vor einigen Tagen verkündete die Sängerin, dass sie ihrer eigene H&M-Kollektion auf den Markt gebracht hat. Doch jetzt das Traurige...

Bill Kaulitz: NACKT! Seine Fans rasten aus!

Lena Meyer-Landrut teilt besorgniserregendes Bild

Via teilt Lena nun ein Foto von sich, welches bei manchen ihrer Fans für Kopfzerbrechen sorgt. Der Grund: Einige sind der Meinung, dass Lena auf dem Foto müde und abgespannt aussehen würde. So ist unter anderem zu lesen: "Mensch Lena was ist los mit dir du siehst ziemlich fertig aus ich glaube von einem Termin zum anderen springen ist nicht so einfach wie sich viele Menschen vor stellen dass Schlauch sicherlich extrem ich ziehe meinen Hut vor dir." Oh je! Ein Glück, dass jedoch der Großteil der Kommentare positiv ist...

Lenas Fans stehen hinter ihr

Auch wenn sich unter Lenas Foto einige Negativ-Kommentare finden lassen, hat sie beim Großteil ihrer Fans mit ihrem Schnappschuss voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Das schönste Bild was du jemals gepostet hast" sowie "Knaller Bild Leni". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Lena von den Negativ-Kommentaren nicht die Laune verderben lässt...