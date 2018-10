Lena Meyer-Landrut: Große Sorge um die Sängerin!

Einige Fans halten viel zu dünn. Schon seit vielen Jahren muss sie sich deswegen in den sozialen Netzwerken Kritik gefallen lassen. Ein neuer Schnappschuss gibt nun wieder Grund zur Sorge.

Auf einem Bild posiert Lena Meyer-Landrut für Loreal – darauf trägt sie einen bauchfreien Pullover, wo ihre Taille deutlich zu sehen ist. Genau das sorgt aber mal wieder für negative Kommentare bei den Fans. Lena Meyer-Landrut hat mit dem Foto einen Shitstorm entfacht, ob sie nicht viel zu mager sei.

Fans sorgen sich um Lena

"Ey, ich will dir nicht zu nahe treten aber deine Figur ist nicht normal und erstrecht nicht gut für dich" oder „Muss ich mir Sorgen machen?“, schreiben die Fans in den Kommentaren. Einige Follower nehmen sie aber auch in Schutz. "Oh mein Gott. Ja sie ist dünn. Es steht ihr gut. Nur weil sie nicht Eurem Bild einer jungen, gesunden und gut aussehenden Frau entspricht, muss sie sich nicht ändern. Eventuell solltet Ihr Fast-Food-Fetischisten Euch mal an die eigene Nase fassen! Idioten!", schreibt ein User. Lena Meyer-Landrut hatte mal in einem Interview mit gesagt, dass sie einfach nur einen gesunden Lebensstil habe. Die Kritik kann die Sängerin also nicht nachvollziehen.