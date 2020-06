Lena Meyer-Landrut: Große Sorge um ihre Gesundheit

„Ich arbeite seit ungefähr letztem Jahr Oktober an dem Album und hatte ja auch eigentlich vor, dieses Jahr ein Album zu veröffentlichen, und musste leider im Spätsommer oder Herbst für mich die Entscheidung treffen, das abzusagen. (…) Ich habe mich nicht wohlgefühlt, ich habe mich nicht sicher gefühlt. Dann bin ich in so eine kreative Krise gekommen und hatte Ups and Downs“, gesteht sie. „Leider hat das zur Folge, dass meine Tour im Februar sehr wenig Sinn macht.“