Lena Meyer-Landrut: Große Sorge um ihre Gesundheit

Was ist nur mit Lena Meyer-Landrut (26) los? Die Fans der Sängerin machen sich große Sorgen! Zwar hatte sie bereits im November vergangenen Jahres angekündigt, Tour- und Album-Pläne wegen einer Schaffenskrise vorerst auf Eis zu legen, was jetzt passierte bietet dennoch Grund zu großer Sorge!

Kein Lebenszeichen von Lena Meyer-Landrut

Es scheint, als wäre Lena Meyer-Landrut komplett untergetaucht. Die 26-Jährige hat bereits seit einem Monat weder einen Instagram-, noch Facebook-Post abgesetzt. Dabei informierte sie ihre Fans sonst täglich über ihr Leben.

Deshalb wird die Angst um die Gesundheit ihres Idols bei diesen immer größer: "Ist was passiert? Du hast dich noch nie so lange nicht gemeldet", schreibt ein Fan auf Instgram. "Wir vermissen dich" und "Wo bist du?", zwei weitere.

Könnte Lenas Social-Pause etwa damit zu tun haben, dass sie zuletzt immer schmaler wurde? Erst Ende Januar war ihren Anhängern die magere Figur ihrer Lena negativ aufgefallen. Die Folge: Harsche Kritik im Netz.

Lena Meyer-Landrut ist gerne dünn!

Wie schlecht geht es Lena Meyer-Landrut wirklich?

Die Sorge um das Wohl der Sängerin ist riesig. Auf Facebook finden sich ähnliche Kommentare wie auf Lena Meyer-Landruts Instagram-Profil.

Sie selbst äußerte sich in keinem der sozialen Netzwerke zu ihrem Gesunsheitszustand. Bis die Sängerin ein erneutes Lebenszeichen von sich gibt bleibt ihren Followern also nichts anderes übrig, als zu warten und ganz fest an ihre geliebte Lena zu denken, damit es ihr bald wieder besser geht!