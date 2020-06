Lena Meyer-Landrut: Haar-Hammer! Sie überrascht mit neuer Frisur

View this post on Instagram

Who knows me, knows: I’m a gamer 🙈♥️ Und ja das hier ist ne #anzeige - aber aus voller Leidenschaft - denn morgen kommt #TheLastofUsPart II (also am 19. Juni 2020) Raus, die Fortsetzung von meinem (mit großem Abstand) Lieblingsspiel! Deswegen gibts als Profilbild und Post n Mini #EllieTakeOver weil ich sie als weibliche, starke und authentische Hauptfigur einfach mega finde. Wenn ich in der Wildnis auf clicker Jagd wäre hatte ich kein Glätteisen deswegen passend naturehair auf dem Bild 😂 Also ihr werdet von mir übers Wochenende wenig hören ich bereite mich mit Snacks und Getränke Vorräten neben dem Sofa auf einen Marathon vor 😂♥️