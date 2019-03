Lena Meyer-Landrut: Harte Vorwürfe! Ihre Fans sind genervt!

Was ist nur bei los? Erst vor einigen Wochen gab die ihr trauriges Beziehungs-Aus von Langzeitfreund Max bekannt. Aber auch beruflich scheint es bei ihr gerade alles andere als rund zu laufen...

Lena Meyer-Landrut: Mager-Schock! Wie krank ist sie wirklich?

Lena Meyer-Landrut: Ihre Fans sind genervt

Aktuell ist Lena Meyer-Landrut wieder dabei zu beobachten, wie sie als Jurorin von "The Voice Kids" mit ihren Kollegen den nächsten Kinder-Star sucht. Doch jetzt das Traurige! Obwohl Lena in ihrer Rolle als Jurorin meist hohe Popularität genoss, muss sie sich nun bösen Anfeindungen durch einige "The Voice"-Fans stellen. Der Grund dafür: Einige Zuschauer sind der Meinung, dass Lena eine schlechte Show abzieht...

Lena Meyer-Landrut: Böse Anfeindungen

Via "Social Media" lassen die "The Voice"-Zuschauer ihrem Unmut freien Lauf. So posten sie via "Twitter": "Die braucht aber ganz schön viel Aufmerksamkeit" sowie "Lena, du hast den Sinn der Sendung nicht verstanden. Es geht um die Kids, nicht um dich." Was für harte Worte! Was Lena von diesen Angriffen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu...