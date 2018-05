Lena Meyer-Landrut: Heißer NACKT Schnappschuss aufgetaucht!

Oh, là, là! Dieses Foto ist definitiv nicht jugendfrei! Erst vor Kurzem gab Lena Meyer-Landrut noch ihr großes "Comeback" bekannt. Seitdem verwöhnt die schöne Brünette ihre Fans wieder mit allerhand Schnappschüssen bei Social Media. Das dabei vor allem einer ihrer neusten Posts für jede Menge Aufsehen sorgt, ist noch mehr als verständlich...

Lena Meyer-Landrut lüftet Baby-Geheimnis!

Lena Meyer-Landrut: Heißer Post nach kreativer Pause!

Im vergangen Jahr gab Lena bekannt, dass sie sich für eine kreative Pause vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen wollte. Nachdem ihr Anhänger sehnsüchtig auf eine Meldung ihres Idols warteten, gab die Schönheit kürzlich ihr "Comeback" bekannt. Dass die Sängerin diesen Anlass ebenfalls dazu nutzt, um ihre Fans auch bei Social Media wieder auf dem Laufenden zu halten, ist klar! Einer ihrer neusten Post sorgt dabei jedoch für besonders viel Aufregung! Der Grund: Lena zeigt sich so sexy wie schon lange nicht mehr!

Lena Mey-Landrut: Ihre Fans flippen aus

In ihrem "Instagram"-Account teilt Lena nun ein Foto von sich, auf dem die sie ihren Traumbody lediglich mit einem sexy Badeanzug verdeckt. Dass ihre Followers von diesem Anblick noch mehr als begeistert sind, wird vor allem anhand der Post-Kommentare deutlich. So schreiben sie: "Ich wollte schon lange einmal ganz unverfänglich von mir geben, dass Du eine ganz süße, bezaubernde Person bist... aber allmählich und besonders ab diesem Foto auch noch weit mehr als dass…" sowie "Sie hätte auch Model werden können!!!" Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Ob Lena uns demnächst noch mit anderen hot-Schnappschüssen überraschen wird?

Kurzer Ausflug aus dem Studio nach Cannes Ein Beitrag geteilt von Lena (@lenameyerlandrut) am Mai 12, 2018 um 9:22 PDT

Lena Meyer-Landrut: Nackt-Fotos vor ihrer Pause

Das Lena uns auch zukünftig mit heißem Bildmaterial versorgen wird, wäre jedenfalls nicht außergewöhnlich. Schon in der Vergangenheit zeigte sich die Beauty gerne freizügig und überraschte ihre Fans mit heißen Nackt-Schnappschüssen. Ob mondäner Abendauftritt mit tiefem Dekolletee oder sexy Foto-Shoot: Lena bewies immer wieder, dass sie ein absoluter Hingucker ist. Dass ihre Fans das genau so sehen, wird vor allem anhand der Vielzahl von Komplimenten deutlich. Immer wieder äußeren sie ihre Bewunderung für die Sängerin!

Lena Meyer-Landrut: Ihre Fans sind von den Nackt-Fotos begeistert!

Das Lenas Fans den freizügigen Anblick ihres Idols immer wieder genießen, wird vor allem anhand der Fan-Kommentare deutlich. Unter Lenas Fotos sind immer wieder Sätze zu lesen, wie: "Du, das Kleid! Ein Traum!! Als ob du etwas dafür könntest, dass du jung und hübsch bist und dazu auch noch Geschmack hast! Schrecklich!" sowie "Omg Lena ich liebe dich so sehr, du bist mein größtes Idol seit dem ich klein war, ich liebe dich einfach megaaaa, du bist so perfekt und hübsch! ich und meine Freundin haben schon gesagt das wen ich dich irgendwann mal treffen würde in Ohnmacht fallen würde! hab dich lieb!" Ehrliche Worte, die zeigen: Lena kann ihre Fans immer noch genau so begeistern, wie am Anfang ihrer Karriere!