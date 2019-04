Lena Meyer-Landrut: Jetzt spricht sie erstmals über ihr Karriere-Aus!

Was für eine beeindruckende Karriere! Vor neun Jahren nahm die damals 19-jährige an der -Show "Unser Star für Oslo" teil. Sie gewann nicht nur die Show, sondern auch den Eurovision Song Contest. Danach startete sie in ganz Europa als Sängerin durch.

Lena Meyer-Landrut: "Ich war sehr lange unglücklich"

Doch der schnelle Erfolg hinterließ seine Spuren. 2017 steckte sie in einer schlimmen Krise. "Damals war Holland in Not. Ich war müde, erschöpft, traurig und habe morgens keinen Bock gehabt, war lustlos", erzählte sie im "Frisch an die Arbeit"-Podcast. "Ich war sehr lange unglücklich und habe über die Jahre den Bezug zu mir selbst verloren. Ich war oft zickig (...). Das war ein Schutzmechanismus."

Lena Meyer-Landrut: Überraschende Liebeserklärung!

Besonders die Arte-Sendung "Durch die Nacht mit..." ihr und Rapper ist vielen Zuschauern im Gedächtnis geblieben. Die Sängerin motze fast die ganze Zeit rum. "Mir sagen heute noch so viele Menschen ins Gesicht 'Boah ich kann dich nicht ab, weil diese Sendung mit Casper. Du warst echt kacke'", sagte Lena weiter.

So fand Lena wieder zu sich selbst

2017 zog Lena die Reißleine, legte ihr geplantes Album auf Eis - und nahm sich eine Auszeit. "Keine Partys und Events, keine roten Teppiche, kein Social Media. Einmal Fresse halten und gucken, wer bin ich eigentlich." In der Zeit hat sie viel meditiert, geschrieben und gelesen. Heute ist Lena mit sich im Reinen. Diesen Freitag erscheint ihr neues Album "Only Love, L".