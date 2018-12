Lena Meyer-Landrut: Jubel-News! Emotionale Beichte an ihre Fans!

Endlich ist es soweit! Alle Fans von warten schon seit Monaten sehnsüchtig auf das Comeback der Sängerin - bis jetzt! In einer überraschenden Beichte lässt Lena nämlich nun die Bombe platzen!

Lena Meyer-Landrut: Bedeutet DAS ihr Aus?

Lena Meyer-Landrut nahm sich eine kreative Auszeit

Vor einigen Monaten wendete sich Lena mit einer emotionalen Botschaft an ihre Fans, in der sie darüber berichtete, dass sie sich eine kreative Auszeit nehmen will. Danach wurde es still um Lena. Immer wieder wurden Fan-Stimmen laut, die sich ein baldiges Comeback der Sängerin wünschten. Nun die Überraschung. Lena ist zurück und ihr geht es dabei besser denn je, dies zeigt zumindest ein rührendes Statement der .

Lena ist voller Tatendrang

Wie Lena nun berichtet, konnte sie in ihrer "Auszeit" jede Menge Energie schöpfen und kann es schon jetzt kaum abwarten wieder auf der großen Bühne zu stehen. So verrät sie gegenüber " "-"Exclusiv Weekend": "Ich freue mich mega. Ich habe richtig Bock. Das ist jetzt so der erste offizielle richtige Auftritt mit dem neuen Song. (...) Ich habe versucht, ein Album zu schreiben, habe gemerkt so, nee, das fühlt sich nicht richtig an, und jetzt muss ich mich zurückziehen und muss einmal mich irgendwie, ja, besinnen, einmal fokussieren, einmal bremsen und neu sortieren. Ebenfalls fügt Lena hinzu: "Habe dann Social-Media-Pause gemacht, bin nicht mehr auf Events gegangen und so. Habe einfach gedacht so, nee, ich muss jetzt einmal kurz Ruhe machen. Und das war für mich eine total wichtige und schöne Zeit, wo ich einfach über ganz, ganz viele Themen auch mal wirklich nachdenken konnte." Ehrliche Worte, die zeigen: Lenas Fans können sich auf jede Menge "Lena-Power" freuen!