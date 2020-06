Lena Meyer-Landrut küsst den Frosch und bekommt gleich mehrere Traumprinzen

Da bekommt so mancher direkt Herzchen in den Augen. Gemäß des Märchens, soll sich der Frosch nach dem Kuss bekanntermaßen in einen Prinzen verwandeln. Und solche gibt es bei Lena in den Kommentarspalten plötzlich zuhauf.

"Ich würde alles dafür geben, in diesem Moment der Frosch zu sein", schmachtet ein möchtegern Prinz.

"Hallo Prinzessin Lena. Hier ist dein Prinz. Schmeiß den hässlichen giftigen Frosch weg und komm endlich her!", fordert der nächste Thronfolger. "Und wenn du den Frosch küsst, erscheint dein Prinz - Ich!", ist sich ein anderer sicher.

Doch auch wenn Lena nicht viel über ihn spricht, so hat sie ihren Traumprinzen schon vor Jahren gefunden. Und der bleibt wohl neben dem Frosch der einzige, den Lena küssen wird.