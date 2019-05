Lena Meyer-Landrut: Mager-Schock! Ihre Fans sind entsetzt!

Arme ! Eigentlich wollte die Sängerin via lediglich ein Paar Urlaubs-Schnappschüsse mit ihren Fans teilen, die scheinbar im Rahmen ihres Geburtstages aufgenommen wurden. Was jedoch folgt, sind eine Vielzahl von Negativ-Kommentaren...

Lena Meyer-Landrut bringt H&M-Kollektion auf den Markt!

Mit diesen Fotos schockt Lena Meyer-Landrut ihre Fans

Pünktlich zu ihrem Geburtstag postet Lena nun ein paar Fotis, auf den sich die ihren Fans im Bikini präsentiert. Lena scheint ihren Geburtstag bei Sonnenschein und Meeresluft in vollen Zügen zu genießen. Doch jetzt das Traurige! Wie unter dem Post von Lena deutlich wird, sind ihre Fans von dem Anblick der Sängerin alles andere als begeistert...

Lenas Fans sind in Sorge

Wie die Post-Kommentare zeigen, haben ihre Fans zu Lenas Bildern eine ganz klare Meinung: Lena ist einfach zu dünn. So heißt es: "Mal eine Frage, null böse gemeint, aber irgendwie schaut Lena auf den Bildern extrem dürr aus. Fast schon ungesund" sowie "Mädchen du musst mal was essen". Oh je! Definitiv harte Worte! Was Lena von den Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab.