Lena Meyer-Landrut: Mega Verkündung! Jetzt macht sie es offiziell!

Seit 2015 hat Lena Meyer-Landrut kein Album mehr veröffentlicht. Seitdem warten die Fans sehnlichst auf neue Songs der "ESC"-Gewinnern. Jetzt macht Lena auf ihrem -Account eine überraschende Ankündigung...

Update zur geplanten Tour im Herbst

"Ihr tollsten und geduldigsten Fans, wir sind fleißig am Machen und das Album nimmt konkrete Formen an. Alles läuft soweit rund“, erzählt sie ihren Fans an. Doch die 27-Jährige ist nicht ganz im Zeitplan. Eigentlich war für Oktober dieses Jahres eine Tour angekündigt worden. Diese muss jetzt leider verschoben werden. "Ihr verdient eine großartige Show mit großartigen Songs. Dafür werde ich aber noch etwas brauchen. Daher müssen wir die Tour auf Frühjahr 2019 schieben. Es tut mir leid und ich weiß, ich strapaziere Eure Geduld sehr." Die neuen Tourdaten will sie in den nächsten Wochen bekannt geben.

Mega-Überraschung für die Fans

Dafür hat sich Lena etwas ganz Besonderes ausgedacht: "Als kleines Dankeschön habe ich mir Folgendes überlegt: Ein Tour-Aufschiebe-Überraschungskonzert für alle die zur Tour wollten. Dieses Konzert wird euch nichts extra kosten! Alles was Ihr braucht ist Euer aktuelles Ticket. Mit Euren schon gekauften Tickets könnt Ihr also sowohl das Tour-Aufschiebe-Überraschungskonzert, als auch die Show im Frühjahr besuchen."

Ihre Fans freuen sich über die . "Ich finde es mega von dir, dass du uns die Möglichkeit gibst, dich trotzdem zu sehen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst und ich bin mir sicher, dass das Album super wird", schreibt ein Follower. Ein anderer lässt sein Idol wissen: "Den echten Fans ist es egal, ob die Tour jetzt später ist oder nicht. Hauptsache Lena ist happy mit ihren Songs."