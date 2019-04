Lena Meyer-Landrut: Miese Masche! Fans sind entrüstet

Reddit this

Dass es noch mal so weit kommt, hatten viele Fans kaum noch zu hoffen gewagt. Aber tatsächlich: (27) hat endlich ihr neues Album rausgebracht. „Only Love, L“ heißt es. Nichts als Liebe? Von wegen: Viele Fans fühlen sich nicht geliebt, sondern abgezockt! Grund: Lena verloste einen einzigen Gästelistenplatz zu ihrer „privaten Album-Release-Party“. Aber nicht an alle Fans – wer an der Verlosung teilnehmen wollte, musste die „exklusive Fan-Box“ kaufen.

Lena Meyer-Landrut sorgt für Fan-Frust

Inhalt: das Album, ein Fan-Buch, ein Anstecker, zwei Poster und ein Stift. Das alles für knapp 43 Euro. Na danke, so viel Geld für zwei Bildchen und Plastik-Gimmicks extra? Nicht gerade liebevoll, fanden viele Fans. „Dreist“, kommentiert einer das Angebot und nennt es „Geschäftemacherei“ mit der „sündhaft teuren Box“. Dafür gab es dann ja vielleicht auch ein, zwei Gläschen Sekt für den einsamen Gewinner. Fragt sich nur, ob Lena überhaupt in Partylaune war. Die ersten Album-Kritiken sind eher verhalten: „Irre brav“, nennt es die „SZ“. Na prost.