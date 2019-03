Lena Meyer-Landrut nach Trennung: Das Glück ist wieder zurück!

Die Fan-Sorge war groß! Nach ihrer Trennung von Langzeitfreund Max, meldete sich Lena Meyer-Landrut immer wieder mit traurigen Posts bei ihren Anhängern zu Wort. Doch nun die freudige Überraschung...

Sexy Einblick: Lena Meyer-Landrut überrascht mit Po-Blitzer

Lena Meyer-Landrut lässt die Bombe platzen

Via " " berichtet ihren nun, dass sie es kaum abwarten kann, ihr neues Album vorzustellen. So postet sie: "Nächste Woche ist es endlich so weit. Ich habe solch einen Respekt davor wie das persönlichste Album, das ich je gemacht habe bei euch ankommt. Ich liebe es und freue mich so unendlich auf das Teilen mit euch!" Was für Hammer- , die nicht lange unentdeckt bleiben...

Lena Meyer-Landrut: Ihre Fans sind begeistert!

Wie unter dem Post der deutlich wird, hat sie bei ihren Fans mit ihrer Nachricht voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie unter anderem: "Die ganze Aufmachung von der Ultra Box ist so nice! Man sieht wie viel Mühe und Gedanken dort drinnen stecken! Super excited! Mir macht es so Freude dir bei diesem ganzen Prozess mit dem Album zuzuschauen." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum!