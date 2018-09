Lena Meyer-Landrut: Neue Frisur! Ihre Haare sind ab!

Reddit this

Na das ist mal eine radikale Typveränderung. In der letzten Zeit war hauptsächlich wegen ihrer kreativen Findungsphase in den Schlagzeilen. Die erklärte dabei ihren treuen Fans, dass sie aktuell ein wenig Zeit bräuchte, um an neuen Musikprojekten zu arbeiten. Doch scheinbar hat sich Lena momentan nicht nur mit ihrer Musik auseinandergesetzt...

Lena Meyer-Landrut: Angst um ihre Gesundheit

Lena Meyer-Landrut: Ihre Haare sind ab

Via " " teilt Lena mit ihren Fans nun einen Schnappschuss der zeigt, dass die Beauty beim Frisur ordentlich Haare gelassen hat. So postet Lena ein Foto von sich, auf dem sie mit einem sexy Long-Bob zu sehen ist. Dazu kommentiert die Sängerin: "Kurz mal wieder kurz". Dass diese radikale Typveränderung von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Lena Meyer-Landrut: Ihren Fans gefällt die neue Frisur

Wie unter dem Post von Lena deutlich wird, hat sie bei ihren Followers mit ihrer neuen Frise voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie das Frisuren-Foto mit einer Vielzahl von Komplimenten wie: "Sieht Super aus mit den kurzen Haaren" sowie "Sehr hübsch. Schmeichelt deinem Typ." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum. Ob ihre neue Frisur was mit ihrer Findungsphase zu tun hat, wollte Lena allerdings nicht verraten. Wir können jedoch gespannt sein, womit uns Lena als nächstes überraschen wird...