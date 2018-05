Lena Meyer-Landrut: Neuer Look zum Comeback!

Wow, was für eine Verwandlung! Lena Meyer -Landrut hat sich in den vergangenen Monaten zurückgezogen. Jetzt ist sie wieder da - und zwar mit einem völlig neuen Look!

In ihrer Instagram-Story zeigt sich Lena Meyer-Landrut komplett verändert. Eigentlich kennen sie die Fans mit haaren, die etwas über die Schulter gehen. Jetzt sind sie richtig lang! Und Lena? Die ist super happy! Stolz zeigt sie ihre Mähne in mehreren Stories und grinst bis über beide Ohren.

Lena Meyer-Landrut zeigt ihren neuen Look Instagram/ Lena Meyer-Landrut

Lena Meyer-Landrut: Neuer Start, neue Haare?

Die Pause scheint Lena Meyer-Landrut richtig gut getan zu haben. Ende 2017 gab sie bekannt, dass sie eine Auszeit braucht. Eigentlich arbeitete sie fleißig an einer neuen Platte, doch es fühlte sich einfach nciht richtig an. Lena konnte nicht mehr! "Es ist ein bisschen wie eine Autofahrt. Man fährt und fährt und dann fragt man sich: Wo fahre ich eigentlich lang? Und wo will ich hin", erklärte sie damals im Interview mit RTL.

Jetzt ist sie wieder zurück. Lena Meyer-Landrut macht wieder Musik und ist auch wieder in den sozialen Netzwerken aktiv. Tja und zu diesem tollen neuen Start, darf eben auch ein neuer, cooler Look nicht fehlen...