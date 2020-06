Lena Meyer-Landrut: Neues Video zu "Stardust"

September 2012 kommt ihr Song "Stardust" in den Handel. Im Radio läuft das Lied schon hoch und runter.

"Stardust im Radio - oh Gott, wie schnell das alles geht!", twitterte Lena Meyer-Landrut.

Die Produzenten glauben an einen großen Hit. Und tatsächlich, wir sehen eine ganz neue Lena Meyer-Landrut: Erwachsen, glamourös und ohne nerviges Stimmchen.

Auch ein Album wird es geben ebenfalls mit dem Namen "Stardust". Es erscheint am 12. Oktober 2012.

Hier ist das brandneue Video für Euch.

