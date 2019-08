Lena Meyer-Landrut: Öffentlicher Ausraster!

ist mittlerweile seit vielen Jahren im Show-Business unterwegs und weiß, dass an jeder Ecke Fotografen lauern können. Doch genau das sorgte jetzt für gemischte Gefühle bei der Sängerin.

Unangenehme Situation

In ihrer -Story berichtet die 28-Jährige von einem Vorfall, der sich nach dem Sport ereignete. "Ich kotz' mich ja relativ selten in der Öffentlichkeit aus, weil ich auch nicht so viel Negativität in die Welt raussenden will, aber ich hab' gerade so ein Beklemmungsgefühl und das ist irgendwie so ein Eingriff in meine Privatsphäre", so Lena. Sie sei mit ihrem Personal-Trainer Kevin die Straße entlanggelaufen, als ein Fotograf auftauchte und die beiden Seite an Seite fotografierte.

So richtig konnte die dunkelhaarige Schönheit mit der Situation allerdings nicht umgehen. „Ich weiß, das gehört zu meinem Job und meinem Leben dazu und meistens komm ich auch gut damit klar. Heute hat's mich irgendwie mehr berührt", klagt sie. Sie habe Angst davor, dass ihr Fitness-Coach unter der Situation leiden könnte. Immerhin sei er vergeben! „Er ist in einer glücklichen Beziehung mit einer bezaubernden Frau und ich steh dann da wie ein Spacko", schreibt Lena aufgebracht.